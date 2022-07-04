Події

20:04 04.07.2022

Рада має ухвалити закон про легалізацію методики нарахування збитків від вторгнення РФ – Стефанчук

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Рада має ухвалити закон про легалізацію методики нарахування збитків від вторгнення РФ – Стефанчук

Верховна Рада України має ухвалити закон про легалізацію методики нарахування збитків, завданих громадянам у результаті вторгнення Російської Федерації, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Необхідно ухвалити один дуже важливий закон, який дозволяє легалізувати методику нарахування збитків. Тому що ми повинні продемонструвати нашим колегам, що збитки, отримані кожним українцем через руйнування житла чи бізнесу, нараховані відповідно до однієї з міжнародно визнаних методик їх нарахування. Це потрібно для того, щоб поставити питання про повноту відшкодування, про відповідні репарації з боку Російської Федерації", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" за результатами першого дня конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія) у понеділок.

Паралельно цьому, за його словами, народні депутати України разом із колегами-парламентаріями з інших країн напрацьовуватимуть чіткий та зрозумілий механізм конфіскації майна російських олігархів для виконання робіт із відновлення України.

"Я знаю, що дуже багато в цьому напряму вже зробили Канада та США – ми з ними у постійній комунікації. Ми шукаємо цей механізм, яким можна юридично правильно позбавляти майна Російську Федерацію як країну-агресора, а також – олігархів, які придбали його, працюючи на цю країну", – пояснив Стефанчук.

Третій блок питань, на якому зосередиться Рада для реалізації плану відновлення України, стосуватиметься діджиталізації, щоб "всі дані оброблялися якнайшвидше, і кожна людина мала свій профіль про втрачене майно і могла пред'явити документальне забезпечення". "Ми йдемо класичним юридичним шляхом доведення збитків, щоб вимагати від Росії їх відшкодування", - уточнив спікер.

Крім того, згідно з кожною з 15-ти презентованих у Лугано національних програм, Верховна Рада повинна буде ухвалити низку законодавчих актів. Водночас, за словами речника, в українському парламенті працюють над адаптацією національного законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Стефанчук також наголосив, що презентований у Лугано план відновлення України є результатом спільної роботи уряду, парламенту та експертного середовища.

"Дуже багато парламентаріїв входять до Ради з відновлення (Національна рада з відновлення України від наслідків війни – ІФ). Це означає, що вони беруть на себе усвідомлену відповідальність за напрацювання відповідних законопроєктів, необхідних для реалізації цього плану в межах усієї країни", – наголосив він.

 

 

Теги: #збитки #нарахування #методика

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