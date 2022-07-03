Події

12:14 03.07.2022

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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