ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях
Ворог знову завдав ракетного удару по Білгород-Дністровському району, постраждалих і значних руйнувань немає - голова ОВА
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях
Міносвіти найближчим часом ухвалить рішення про виключення російських поетів і письменників зі шкільної програми - Шкарлет
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