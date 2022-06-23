Українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі з 1 липня

Близько 13 тисяч громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, зможуть працевлаштовуватися з 1 липня. Про відповідне рішення влади повідомляє видання Haaretz.

"Ізраїль оголосив, що з 1 липня українці, які прибули до початку війни з Росією, зможуть працювати в Ізраїлі. Очікується, що це рішення торкнеться близько 13 тис. українців, які зараз перебувають в Ізраїлі, у яких закінчився термін дії туристичних віз. Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед продовжила посвідку на проживання до кінця липня", - йдеться в повідомленні.

Видання також зазначає, що це рішення послідувало за кількома судовими розглядами, в яких суддя окружного суду Тель-Авіва Міхал Агмон-Гонен ухвалила, що Управління народонаселення та імміграції має видавати громадянам України тимчасові дозволи на роботу

Як повідомлялося, у квітні в результаті зустрічі посла Євгена Корнійчука та міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аєлета Шакеда ізраїльська сторона погодилася надати дозвіл на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення і вимушених залишитися, а також тих, хто в'їхав до Ізраїлю після 23 лютого. Крім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування.