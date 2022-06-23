Події

11:03 23.06.2022

Українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі з 1 липня

1 хв читати

Близько 13 тисяч громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, зможуть працевлаштовуватися з 1 липня. Про відповідне рішення влади повідомляє видання Haaretz.

"Ізраїль оголосив, що з 1 липня українці, які прибули до початку війни з Росією, зможуть працювати в Ізраїлі. Очікується, що це рішення торкнеться близько 13 тис. українців, які зараз перебувають в Ізраїлі, у яких закінчився термін дії туристичних віз. Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед продовжила посвідку на проживання до кінця липня", - йдеться в повідомленні.

Видання також зазначає, що це рішення послідувало за кількома судовими розглядами, в яких суддя окружного суду Тель-Авіва Міхал Агмон-Гонен ухвалила, що Управління народонаселення та імміграції має видавати громадянам України тимчасові дозволи на роботу

Як повідомлялося, у квітні в результаті зустрічі посла Євгена Корнійчука та міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аєлета Шакеда ізраїльська сторона погодилася надати дозвіл на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення і вимушених залишитися, а також тих, хто в'їхав до Ізраїлю після 23 лютого. Крім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України – голова делегації ВР

У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

ОСТАННЄ

Італія продовжить залучати кошти на відновлення Бучі - мер Бергамо

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі - голова ОВА

Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

На Сумщині машина поліції підірвалася на міні, одна людина загинула, семеро поранені – голова ОВА

З російського полону звільнено проректора ХДУ Вінника

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 593

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА