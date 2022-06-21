Вступ до ЄС підтримують 87% українців, до НАТО 76% – соцопитування

Переважна більшість (87%) українців підтримала б вступ України до Європейського Союзу у разі проведення відповідного референдуму, свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг".

Проти проголосували б 4% респондентів, не брали б участі у голосуванні 8%. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – протягом 5 років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% – через 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до Європейського Союзу.

Зросла підтримка вступу до НАТО. На референдумі цю ініціативу підтримали б 76% українців, проти проголосували б 10%, не голосували б 12%.

У березні 2022 року підтримували вступ до альянсу 68%.

На відміну від вступу до ЄС, вступ до НАТО більш обережно сприймають жителі сходу країни (55% - за вступ, 20% - проти, 22% не прийшли б на голосування), наголошується в результатах опитування.

Під час дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1 200 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах із працюючим українським мобільним зв'язком. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.

Джерело: http://www.ratinggroup.ua/