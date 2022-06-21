Переконані у перемозі України 93% громадян, але понад половина вважає, що для цього потрібно щонайменше півроку – соцопитування

Переважна більшість (93%) опитаних українців упевнена, що Україна зможе відбити напад РФ, одночасно 63% абсолютно впевнені у цьому, свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг".

Лише 5% опитаних висловили невпевненість у перемозі України. Високий показник упевненості спостерігається серед жителів усіх макрорегіонів та представників різного віку.

Водночас, незважаючи на високий рівень впевненості у перемозі, 39% вважають, що для цього потрібно півроку-рік, а 18% - іще більше. У перемогу за декілька місяців вірить чверть опитаних, за декілька тижнів – майже 6%. Дещо більше тих, хто впевнений у перемозі в короткі терміни, серед старших, але навіть у цій віковій групі половина бачить перспективу перемоги за півроку-рік.

Окрім того, порівняно з попередніми опитуваннями, різко збільшився відсоток тих, хто впевнений у перемозі через півроку і пізніше: раніше більшість була впевнена в більш коротких термінах. Дещо зменшився відсоток тих, хто абсолютно впевнений у перемозі України, водночас зросла частка тих, хто скоріше у цьому впевнений.

75% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. 13% – протилежної думки, ще 12% – важко оцінити. У всіх регіонах та серед різного віку продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Під час дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1 200 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах із працюючим українським мобільним зв'язком. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.

Джерело: http://www.ratinggroup.ua