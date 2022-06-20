Події

09:13 20.06.2022

Втрати окупантів за минулу добу становлять 200 військових, 9 танків та 4 артилерійські системи - Генштаб ЗСУ

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Втрати окупантів за минулу добу становлять 200 військових, 9 танків та 4 артилерійські системи - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії минулої доби становлять близько 200 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.06 орієнтовно становлять особового складу близько 33800 (+200) осіб, танків 1477 (+9) од., бойових броньованих машин 3588 (+11) од., артилерійських систем 749 (+4) од., РСЗВ 238 (+3) од.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російська армія втратила три безпілотники оперативно-тактичного рівня та чотири одиниці автомобільної техніки й автоцистерну.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - наголошуються у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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