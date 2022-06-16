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19:03 16.06.2022

Значні втрати російської армії руйнують плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб ЗСУ

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Значні втрати російської армії руйнують плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб ЗСУ

Плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України руйнуються у зв'язку зі значними втратами російської армії, повідомляє Генштаб України.

"Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що останнім часом почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову участі в бойових діях на території України.

"Це не дає змоги в стислі терміни здійснити посилення і заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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