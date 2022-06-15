Депутати пропонують пролонгувати закон про фінреструктуризацію до 2028 року

Група депутатів у середу, 14 червня, зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №7465, який пропонує продовжити дію закону про фінансову реструктуризацію до 1 січня 2028 року, повідомила радник голови Офісу президента Вікторія Страхова.

"Дію закону про фінреструктуризацію буде продовжено до 1 січня 2028 року. (...) Розумію критику закону, яка була. І наразі не всі реструктуризації вважають вдалими, але саме наразі, через втрату бізнесу через війну з Росією, цей законопроєкт дуже необхідний", - написала вона у фейсбуці у середу.

Страхова додала, що одним із авторів законопроєкту є голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт також уточнює право НБУ викуповувати військові ОВДП та підтверджує право регулятора перераховувати до бюджету кошти з рахунків, відкритих для збору коштів на ЗСУ та гуманітарні потреби.

Крім того, проєкт закону вводить у нормативне поле переведення до бюджету прибутку Нацбанку, що вже передбачено законом, але в авансовому порядку.

Голова комітету уточнив, що законопроєкт не впливає на право НБУ вільно емітувати гривню та самостійно стерилізувати емісію.