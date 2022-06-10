Європейські партнери передали українським поліцейським понад тисячу жилетів-плитоносок

Європейські партнери у межах проєкту міжнародної технічної допомоги передали Національній поліції України понад тисячу жилетів-плитоносок 4-го класу захисту для українських поліцейських.

"З належним захисним спорядженням поліцейські можуть працювати в найнебезпечніших зонах та допомагати людям на територіях, які потерпають від російської агресії", - йдеться у повідомленні Нацполіції у п'ятницю у телеграм-каналі.

У повідомленні уточнюється, що постачання Національній поліції України такого спорядження відбувається у межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "ПРАВО-Поліція", що фінансується Європейським Союзом у співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні.

За інформацією Нацполіції, у церемонії передання 1 200 жилетів плитоносок 4-го класу захисту для поліцейських України взяли участь заступник голови Нацполіції Василь Тетеря, голова КМЄС в Україні Антті Хартікайнен, керівник Офісу ЮНОПС в Україні Джанні Вольпін.

У Нацполіції інформують, що найближчим часом європейські партнери передадуть Нацполіції інше захисне спорядження – 1 200 бронежилетів та стільки ж касок.