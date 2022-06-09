Події

13:45 09.06.2022

Українська фундація громадського здоров'я створила платформу SafeWomenHUB для допомоги жінкам із дітьми та дівчатам

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Українська фундація громадського здоров'я створила платформу SafeWomenHUB для допомоги жінкам із дітьми та дівчатам

Українська фундація громадського здоров'я за технічної підтримки ООН створила платформу SafeWomenHUB для допомоги жінкам з дітьми та дівчатам.

Як повідомляється в пресрелізі фонду, на базі платформи SafeWomenHUB надаватимуть невідкладну психологічну, гуманітарну та соціально-правову допомогу жінкам та дівчатам, які постраждали від війни. Крім того, платформа буде спрямована на підвищення поінформованості жінок про запобігання сексуальному насильству, сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.

Метою платформи SafeWomenHUB також є запобігання сексуальному насильству та сексуальній експлуатації, торгівлі жінками та дівчатами, підвищення поінформованості про загрозу гендерного та сексуального насильства під час війни та про те, які служби доступні для реагування та запобігання їм.

За даними ООН, станом на 25 квітня 2022 року переселенцями в Україні стали майже 13 млн осіб, з яких понад 5,2 млн виїхали за межі країни, 7,7 млн є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

"Відомо, що гендерне насильство стосовно жінок та дівчат і у приватних, і в громадських місцях загострюється під час масштабних конфліктів. Сексуальне та інші форми гендерного насильства стосовно жінок та дівчат є відомими чинниками ризику для психічного здоров'я та психосоціального благополуччя в умовах війни, на які слід звертати особливу увагу", - наголошує фундація.

Проєкт запроваджено Міжнародним благодійним фондом "Українська фундація громадського здоров'я" у тісній співпраці зі Структурою ООН з гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

WPHF - це глобальне партнерство і трастовий фонд за участю багатьох партнерів, який мобілізує терміново необхідне фінансування для місцевих організацій, очолюваних жінками, та працює разом із жінками задля побудови міцного миру.

WPHF надав фінансування та підтримав можливість понад 500 місцевих організацій громадянського суспільства, які працюють над питаннями порядку денного "Жінки, мир, безпека" та реалізують гуманітарну діяльність у 26 країнах світу, що постраждали від кризи.

Теги: #допомога #платформа #safewomenhub

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