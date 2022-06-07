Події

21:30 07.06.2022

Уповноважена уряду Німеччини відвідала місця злочинів РФ і Третього Рейху в Одесі

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Уповноважена уряду Німеччини відвідала місця злочинів РФ і Третього Рейху в Одесі

Уповноважена з культури та медіа Федерального уряду Німеччини Клаудіа Рот (Claudia Benedikta Roth) та міністр культури України Олександр Ткаченко відвідали місце майбутнього меморіалу "Проти забуття" в Одесі, де в роки Другої Світової війни було спалено 25 тисяч людей, переважно євреїв, повідомляється у телеграм-каналі Одеської міськради у вівторок.

"Це місце пов'язане з моєю історією, тут скоєно злочин німецького народу проти євреїв. Я відчуваю свою відповідальність, тому я тут", - наголосила Рот.

У свою чергу, в.о. заступника мера Одеси Олег Бриндак зазначив, що коли рік тому закладався перший камінь майбутнього меморіалу, "тоді навіть не підозрювали, що такі трагедії можуть повторитися". "Урок історії людством не вивчений, насамперед російськими окупантами, які сьогодні переодяглися в нацистів", - сказав він.

Члени делегації особисто побачили наслідки ракетного обстрілу Одеси – житлові будинки, що постраждали від вибухової хвилі, в центрі міста та Воронцовський палац. "Я тут для того, щоб побачити все на власні очі, послухати і подумати, з чого ми можемо почати нашу допомогу. Що ми й робитимемо", - сказала Рот.

Ткаченко висловив упевненість, "що після цього візиту у нас будуть конкретні плани, які ми реалізовуватимемо".

Джерела:

https://t.me/odesacityofficial/8355

https://t.me/odesacityofficial/8361

 

 

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