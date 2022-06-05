Події

16:58 05.06.2022

Дві українки загинули внаслідок аварії на залізниці в Баварії

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Дві українки загинули внаслідок аварії на залізниці в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен вдень у п'ятницю, повідомили німецькі ЗМІ.

Жінки виїхали з України через війну і проживали поблизу в сім'ях, що приймають біженців.

Посол України в Німеччині посол Андрій Мельник підтвердив "Європейській правді" загибель двох українок.

Консули Генерального консульства в Мюнхені перебувають на зв'язку з сім'ями загиблих громадянок.

У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина. Діти перебувають у супроводі близьких дорослих.

Чоловіки загиблих планують приїзд до Німеччини, зараз вирішується питання перетину кордону. Яким чином відбуватиметься репатріація - з сім'ями ще обговорюється, повідомляє "Європейська правда".

Регіональний поїзд прямував до Мюнхена і в Бургрейні неподалік від Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, унаслідок чого перекинулося кілька вагонів. Загинули п'ятеро людей, серед них хлопчик-тинейджер. З більше ніж 40 постраждалих одна людина все ще перебуває в критичному стані. Постраждалих доставили в десять лікарень, зокрема в Австрію.

 

 

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