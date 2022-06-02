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18:58 02.06.2022

Зеленський: Основний сенс санкцій – зробити Європу незалежною від Росії

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Зеленський: Основний сенс санкцій – зробити Європу незалежною від Росії

Головне значення санкційних пакетів Євросоюзу полягає в тому, щоб зробити Європу незалежною від Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі в четвер.

"Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу - не просто завдати шкоди Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати всі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну", - сказав він.

Зеленський вважає "неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакета, зокрема шостого, витрачається стільки часу".

"Добре, що шостий санкційний пакет нарешті оформлений. Але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі, до підготовки сьомого пакета. Кожний зв'язок з Росією - це мотузка, яку Росія спробує перетворити на удавку", - заявив він.

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