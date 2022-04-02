Події

10:43 02.04.2022

РФ піде з усіх українських територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися й диктувати умови - Подоляк

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РФ піде з усіх українських територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися й диктувати умови - Подоляк

РФ піде з усіх територій України, крім півдня і сходу, спробує там наглухо окопатися, знизити втрати і диктувати свої умови, "афганізації" й виснажливого для РФ конфлікту не буде, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Афганізації" й тривалого, виснажливого для РФ конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - написав Подоляк у твіттері у суботу вранці.

 

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