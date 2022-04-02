Події

10:19 02.04.2022

На суботу евакуаційні маршрути узгоджені у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях

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На суботу евакуаційні маршрути узгоджені у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях

Сьогодні, 2 квітня, домовлено евакуаційні маршрути в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як повідомив Тимошенко у своєму телеграм-каналі, у Донецькій області маршрут для приватного транспорту: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя.

У Запорізькій області: Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога перебувають на в'їзді до Бердянська.

"Щойно додатково виїхало 10 евакуаційних автобусів із Запоріжжя до Бердянська", - написав він.

В Луганській області маршрут: Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут; Нижнє - Гірське - Лисичанськ - Бахмут; Попасна - Бахмут; Лисичанськ - Бахмут; Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

"Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації будуть відправлені з Бахмута", - зазначив Тимошенко.

 

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