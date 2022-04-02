Події

09:59 02.04.2022

На Чернігівщині у ніч на суботу обстрілів не було

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На Чернігівщині у ніч на суботу обстрілів не було

У ніч проти суботи, 2 квітня, у Чернігівській області обстрілів не зафіксовано, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ніч у Чернігові та Чернігівщині була тихою. Слава Богу, не було обстрілів, немає нових уражень та пошкоджень. Орки йдуть із Чернігівщини", - написав він у телеграм-каналі.

При цьому він зазначив, що "в країні війна і ракетні та авіаобстріли можливі, зокрема і по Чернігівській області, тому, будь ласка, слідкуйте за повідомленнями".

Також, за інформацією ДСНС у Чернігівській області, станом на ранок 2 квітня 2022 року, за останню добу в області зареєстровано дві пожежі, з них одна - через обстріл російською армією населених пунктів (промисловий об'єкт).

У Чернігові відсутнє теплопостачання. Електро-, водо- та газопостачання здійснюються частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості.

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