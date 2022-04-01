Захист України від збройної агресії РФ та дотримання прав українських біженців в Ізраїлі стали предметом зустрічі української делегації із радником президента Ізраїлю з питань зовнішньої політики Цві Вапні. Про це повідомляється на сторінці Посольства у соцмережі Facebook.

«Делегація українських високопосадовців провела зустріч з радником президента Держави Ізраїль з питань зовнішньої політики Цві Вапні. Обговорювали найбільш актуальні питання взаємодії у контексті захисту України від російської агресії, а також питання щодо забезпечення прав українських біженців в Ізраїлі», - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні.