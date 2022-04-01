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08:30 01.04.2022

Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

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Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

Бізнесмен Рінат Ахметов переконаний, що після війни Україна отримає від Росії репарації в повному обсязі, про це він повідомив у коментарі Bloomberg.

"Я впевнений, що Україна вимагатиме й отримає репарації в повному обсязі", - заявив бізнесмен.

За його словами, підприємства SCM, що належать йому, подадуть позови проти Російської Федерації про відшкодування збитків, заподіяних військовою агресією.

"SCM обов'язково подасть позов на Російську Федерацію з вимогою відшкодувати всі збитки, заподіяні російською військовою агресією", - сказав Ахметов.

Нині всі зусилля бізнесмена та його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, - допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхні біль і страждання", - наголосив бізнесмен.

Як повідомлялося, від початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну та технічну підтримку Збройним силам і силам територіальної оборони для захисту суверенітету України. Також його бізнеси разом із благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги.

Джерело:

Теги: #україна #росія #репарації
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