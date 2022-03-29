Посол Корнійчук: Ізраїль має прокинутися та допомогти Україні

Держава Ізраїль, історія якої включає багаторічні поневіряння та біженство єврейського народу, має змінити свою політику щодо України та негайно надати допомогу країні у протистоянні російському вторгненню. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у ході відкриття фотовиставки «Кров та сльози в Україні», повідомляється на сторінці Посольства у соцмережі Facebook.

«Сьогодні Україна стоїть перед страшною гуманітарною катастрофою. Мені шкода, що міністр Шакед (глава Мін'юсту Ізраїлю Аелед Шакед – Ред.) забула, що єврейський народ усе своє життя був біженцем. На жаль, уроки історії вже забуті. Нагадаю випадок із «Сент-Луїсом» - судном, на борту якого перебували євреї, що намагалися врятуватися від жахів війни в Європі та не змогли знайти безпечну гавань. Сьогодні українці стикаються зі штучними перешкодами для в'їзду до Ізраїлю та порятунку від жахів війни», - сказав він.

При цьому посол закликав уряд Ізраїлю допомогти українському народу.

«Народ Ізраїлю підтримує Україну, і я дякую всім вам за вашу підтримку. Я закликаю ізраїльський уряд прокинутися та підтримати дух єврейського народу у своїх діях», - наголосив Євген Корнійчук.

Фотовиставка «Кров та сльози в Україні», що складається з робіт чеських фотографів, організована Чеським центром Тель-Авіва у театрі Сімта.