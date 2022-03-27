У Будапешті біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю" відбулася акція пам'яті вбитих у драмтеатрі маріупольців - Кулеба

У неділю в Будапешті відбулася акція пам'яті загиблих від рук російських окупантів у Маріуполі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття", - написав Кулеба у фейсбуці.

Він зазначив, що сьогодні поряд із бронзовою скульптурою з'явилося 300 пар ношеного взуття. "В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у драматичному театрі в центрі Маріуполя", - розповів міністр.

Кулеба нагадав промову президента України Володимира Зеленського на саміті ЄС. "Він закликав усвідомити, що звірства росіян у Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках. Цей заклик відгукнувся в серцях не лише українців, але і багатьох європейців та угорців", - написав він.

Кулеба зазначив, що меседж України простий: "Європейські лідери з року в рік повторюють "Ніколи знову". Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді "Ніколи знову".

Глава МЗС України закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти РФ, надати Україні всю необхідну зброю, загнати Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримувати Україну у всьому до самої перемоги.