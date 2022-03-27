Події

13:08 27.03.2022

На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

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На Харківщині ЗСУ звільнили Гусарівку, на Ізюмському напрямку тривають бої - Синєгубов

У ніч на 27 березня окупанти продовжували обстрілювати Харків, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдавали ударів зі зброї дальної дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїжджали на пожежі, викликані обстрілами окупантів, в Московський і Слобідський район", - написав Синєгубов.

Він наголосив, що Збройні Сили України продовжують утримувати позиції біля Харкова, а за деякими напрямками перейшли в контрнаступ, зокрема вигнали окупантів з с.Гусарівка Балаклійського району. Що стосується Ізюмського напрямку, то там тривають бої.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з новітніх літаків ворожої армії", - написав Синєгубов.

Теги: #війна #харківська_область
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