Події

09:44 27.03.2022

Через негоду 21 населений пункт на Полтавщині залишився без електрики – голова ОВА

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Через негоду 21 населений пункт на Полтавщині залишився без електрики – голова ОВА

Через штормовий вітер 21 населений пункт у Полтавській області залишився без електроенергії, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Через штормовий вітер залишився без світла 21 населений пункт у колишніх Гадяцькому, Глобинському, Козельщинському, Миргородському та Чорнухинському районах. Бригади енергетиків уже працюють", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

 

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Інтерфакс-Україна
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