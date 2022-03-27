Через негоду 21 населений пункт на Полтавщині залишився без електрики – голова ОВА

Через штормовий вітер 21 населений пункт у Полтавській області залишився без електроенергії, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Через штормовий вітер залишився без світла 21 населений пункт у колишніх Гадяцькому, Глобинському, Козельщинському, Миргородському та Чорнухинському районах. Бригади енергетиків уже працюють", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.