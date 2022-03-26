Російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури Львова: нафтобазу та завод

Російські ракети у суботу ввечері влучили в об'єкти критичної інфраструктури Львова, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні було два влучення по об'єктам критичної інфраструктури, одне з яких - у нафтобазу у самому місті Львові, у житловому кварталі, друге - по об'єкту оборонної структури - по заводу, який також знаходиться у житловому масиві", - сказав Козицький на брифінгу в суботу у Львові.

За словами Козицького, в кожний з об'єктів було завдано по два удари.

"Наразі п'ятеро людей після першого удару звернулися по допомогу. Жертв по першому об'єкту немає. І на другому об'єкті триває гасіння пожежі", - зазначив Козицький.

Як повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий, руйнування внаслідок обстрілу ракетами серйозні.

"Удари чіткі – по об'єктам інфраструктури. Руйнування досить серйозні. Також ударною хвилею пошкоджено інфраструктуру освіти – це школа, садок, повилітали вікна. Добре, що ніхто не загинув, але справді є поранені", – розповів Садовий.

На думку Садового, сьогоднішніми ударами агресор передає привіт президентові США Джозефу Байдену, який зараз перебуває у Польщі, за 70 км від Львова.

"Я думаю, що весь світ має зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів. Сьогодні всі міста перебувають у дуже складній ситуації, тому, дай боже, щоб було якнайменше жертв", - зазначив він.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у Львові знову оголошено повітряну тривогу.