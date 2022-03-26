Події

11:27 26.03.2022

У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання: через обстріли в передмісті відключені дві лінії

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У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання: через обстріли в передмісті відключені дві лінії

У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання через бойові дії в напрямку Гостомеля та Ірпеня, протягом дня на правому березі столиці можливий знижений тиск води, повідомляють в КМВА.

"У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ", - йдеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні наголошується, що аварійні служби відразу ж почнуть огляд і оцінку пошкоджень після завершення активних бойових дій. "Зараз робота фахівців неможлива, тому що окупанти продовжують обстріли", - йдеться в повідомленні.

За інформацією київських електромереж, на ліквідацію пошкоджень потрібно кілька годин, в зоні знеструмлення заклади охорони здоров'я перейшли на резервне живлення.

Також КМВА повідомляє, що на правому березі столиці протягом дня можливий знижений тиск води.

"Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ АК "Київводоканал" вживає заходів щодо стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання", - наголошується в повідомленні.

 

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