Події

10:05 24.03.2022

Посол Корнійчук: Ізраїлю слід бути активнішим щодо України – йдеться про людські життя

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає офіційний Єрусалим до посередництва у припиненні російської агресії проти України. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Times of Israel.

«Я хотів би, щоб ці дії були активнішими; ми говоримо про життя людей. Я не збираюся повчати ваше керівництво, як впоратися з цією проблемою, але я дуже хотів би бачити командну роботу. Не обов'язково це має бути прем'єр-міністр, але хтось, хто заслуговує на довіру з обох сторін, і хто займається цим питанням щодня», - сказав він.

Посол також наголосив, що у разі, якщо посередництво не дасть результату, Ізраїль має відмовитись від своєї «в основному нейтральної позиції».

«Або зробіть це, або приєднайтесь до решти демократичних держав та друзів і допоможіть Україні – на боці України… Ми довго просили у США оборонну зброю. Якби у нас були різні типи оборонних ракет, які мають американці, різна артилерія, різні військово-морські можливості, ми точно були б набагато сильнішими. І росіяни, напевно, двічі подумали б перед тим, як вторгатися на нашу територію», – сказав Євген Корнійчук.

При цьому він додав: «Ми наодинці боремося з ворогом, і ми маємо бути дуже добре оснащені. Ви бачите, що є дух, бажання захистити країну. Героїзм величезний. Ми не здамося!" - підсумував посол.

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