Події

19:00 19.03.2022

Дедалі відчайдушніші мантри Лаврова про неонацистів в Україні – це свідчення того, що російський військовий корабель тоне – речник МЗС України

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Останні відчайдушні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито неонацистів в Україні свідчать про те, що Росія опинилася в незавидному становищі, вважає речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Дедалі відчайдушніші мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та утискання російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його команда потрапила у пастку, і щасливого кінця для них не буде", - написав Ніколенко у твіттері в суботу.

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Інтерфакс-Україна
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