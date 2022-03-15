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19:49 15.03.2022

ЄС упроваджує санкції щодо дев'яти структур РФ, включаючи "Рособоронекспорт", "Уралвагонзавод"

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Влада ЄС вносить до санкційних списків дев'ять компаній, пов'язаних із обороною промисловістю РФ, включаючи "Рособоронекспорт" і АТ "Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод", йдеться в публікації Офіційного журналу ЄС.

Під санкціями також опинилися: компанія "Роснєфть-Аеро", холдинг АТ "НВО "Високоточні комплекси", ПАТ "Курганмашзавод", холдинг "Вертольоти Росії", ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація", АТ "Зеленодольський завод імені О. М. Горького".

У документі наголошується, що проти цих компаній "упроваджено суворіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки".

Теги: #єс #оборона #росія #санкції
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