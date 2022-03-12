Над Дніпром українською ППО знищено російську крилату ракету - Повітряне командування "Схід"

Українськими зенітниками в суботу вранці знищено російську крилату ракету над Дніпром, повідомила пресслужба Повітряного Командування "Схід".

"Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром", – повідомляється на сторінці Командування в Facebook у суботу вранці.

Українські військові наголосили, що "війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, і підступно завдають удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 стежать за небом".

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що в суботу вранці, 12 березня, місто зазнало повітряної атаки, працювала ППО. За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/pvkshid