Жодних вступних іспитів до вишів не буде, а зарахування проведуть за електронною системою - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що жодних вступних іспитів до університетів не буде, а зарахування відбуватиметься за спеціальною електронною системою.

"Жодних іспитів в університетах не буде, щоб уникнути проявів корупції. Механізм буде створено схожим на ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозорим, оскільки комп'ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах", - сказав Шкарлет в ефірі українських телеканалів.

Шкарлет заявив, що вступ до вишів проводитиметься за певною електронною системою.

Він також повідомив, що до Верховної Ради вже подано законопроєкт, який для учнів випускних класів скасовує підсумкову атестацію в ЗНО на 2022 рік.

Міністр упевнений, що парламент ухвалить цей законопроєкт найближчим часом.