Україна звертається до МАГАТЕ зафіксувати факти захоплення ЧАЕС та ЗАЕС російськими агресорами – міністр енергетики

Основним завданням постійного діалогу та попередніх звернень України до МАГАТЕ є офіційна фіксація міжнародною місією фактів захоплення Чорнобильської АЕС та Запорізької АЕС російськими військовими, заявив міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Сподіваємося, що це стане стимулом для ухвалення жорстких рішень щодо забезпечення безпеки української атомної енергетики, а отже, і ядерної безпеки Європи та всього світу", - зазначив Галущенко.

За його словами, Україна вже надіслала офіційні звернення до МАГАТЕ із викладенням свого бачення забезпечення безпеки в умовах воєнних дій, які Росія веде на українській території.

Зокрема, українська сторона наголошує на необхідності виконання таких дій, як негайне припинення вогню та заборона окупаційним військам наближатися ближче, ніж 30 км, до об'єктів атомної енергетики, а також звернення МАГАТЕ до НАТО щодо впровадження закритого неба (А2/AD zone) над територією України з огляду на географію розташування АЕС на території країни.

Крім того, Україна вважає за необхідне активізацію діяльності МАГАТЕ для координації попередження актів ядерного тероризму на ЧАЕС і щодо гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу з детальним документуванням подій.

Також українська сторона наполягає на забороні доступу Росії до інтелектуальних та технологічних ресурсів МАГАТЕ та розірвання відносин із громадянами РФ, які зайняті у структурах ООН, що стосуються ядерної енергії.

Одночасно пропонується негайно посилити моніторинг та контроль під керівництвом МАГАТЕ за ситуацією на Запорізькій АЕС (місто Енергодар), Південноукраїнській АЕС (Південноукраїнськ), Рівненській АЕС (Вараш), Хмельницькій АЕС (Нетішин) та інших атомних об'єктах України із залученням міжнародних організацій, що опікуються ядерною безпекою, та інших міжнародних організацій, у тому числі ВООЗ та Червоний хрест.

"Україна також звернулася до Європейської Комісії, ООН для проведення спеціальних місій із забезпечення ядерної безпеки в Україні та світі, а також встановлення всіх злочинів військової агресії РФ, що загрожують безпечному функціонуванню ядерних об'єктів в Україні", - додав міністр.

Крім того, як наголосив Галущенко, Україна наполягає, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в нашій країні встановила цілодобовий контроль та аналіз ситуації на всіх вітчизняних ядерних об'єктах, зокрема Чорнобильській та Запорізькій АЕС, а також інших українських діючих атомних електростанціях.

Як повідомлялося, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив раніше в понеділок, що очікує найближчим часом відповіді на його пропозиції щодо забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів. "Сподіваюся, що мої консультації найближчим часом принесуть успіх", - сказав він журналістам у Відні. Глава МАГАТЕ допускав можливість особисто вирушити до України для таких консультацій щодо гарантій безпеки ядерних об'єктів.