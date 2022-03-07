Події

12:17 07.03.2022

В Україні створили Telegram-канал з інформацією про знайдених та загублених дітей

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В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, і дітей, що загубилися, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скористатися Telegram-каналом можна за посиланням тут: https://t.me/poshuk_znyklyh. У запиті необхідно зазначити ім'я та прізвище зниклої людини, її рік народження, обставини, за яких вона зникла, коли останній раз був зв'язок з нею та її контактний номер.

Федоров зазначив, що за допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв'язок з якими було втрачено. "Також просимо всіх максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей", – наголосив міністр.

Джерело: https://t.me/zedigital/1284

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