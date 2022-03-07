ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЗАХОДУ: В РАЗІ ПРОДОВЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ ПОТРІБЕН НОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЗАХОДУ: В РАЗІ ПРОДОВЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ ПОТРІБЕН НОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЗАХОДУ: В РАЗІ ПРОДОВЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ ПОТРІБЕН НОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ
Кличко: Під Києвом точаться запеклі бої, з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь
Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій
Кличко: Під Києвом точаться запеклі бої, з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь
Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій
Російські військові обстріляли автомобіль і пограбували іноземного журналіста – український омбудсмен
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