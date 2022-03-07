Ніч у Києві минула спокійно, у столиці працює транспорт та комунальні служби – КМДА

Ніч на понеділок, 7 березня, у Києві минула спокійно, столиця забезпечена електроенергією, водою, теплом та зв'язком у повному обсязі, повідомляє КМДА.

"Ніч у столиці пройшла спокійно. У місті працює транспорт та комунальні служби. Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв'язком у повному обсязі. Комунальники знешкоджують пориви мереж, налагоджують роботу інфраструктури", - йдеться в повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що у столиці триває робота волонтерів, які вже 10 днів працюють на логістичних хабах та забезпечують місто продуктами, медикаментами, пальним тощо.

"Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на складах із продовольством та волонтерів-фармацевтів. Щоб стати волонтером, потрібно заповнити форму: https://cutt.ly/SAvnmOR", - інформують у міськадміністрації.

Також у повідомленні йдеться, що з 7 березня запрацювали музичні фонтани на майдані Незалежності, що виконують гімн України.