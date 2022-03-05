СБУ зірвала плани Росії щодо створення нових "народних республік" на західній Україні

Служба безпеки України зірвала плани Російської Федерації щодо створення нових "народних республік" на західній Україні.

"СБУ зірвала плани Кремля щодо нових "народних республік" на західній Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зокрема, до так званої "Федеративної республіки України" мають увійти такі області: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області.

"Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі Івано-Франківської області, які у західних та центральних областях мали завербувати понад півтисячі зрадників.

"Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади", - заявляють у спецслужбі.

Після цього, за даними СБУ, планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" на зразок так званих Л/ДНР, а потім об'єднати у нову підконтрольну Росії державу.

"Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії", - підсумували у відомстві.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3823