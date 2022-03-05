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19:58 05.03.2022

СБУ зірвала плани Росії щодо створення нових "народних республік" на західній Україні

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Служба безпеки України зірвала плани Російської Федерації щодо створення нових "народних республік" на західній Україні.

"СБУ зірвала плани Кремля щодо нових "народних республік" на західній Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зокрема, до так званої "Федеративної республіки України" мають увійти такі області: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області.

"Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі Івано-Франківської області, які у західних та центральних областях мали завербувати понад півтисячі зрадників.

"Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади", - заявляють у спецслужбі.

Після цього, за даними СБУ, планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" на зразок так званих Л/ДНР, а потім об'єднати у нову підконтрольну Росії державу.

"Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії", - підсумували у відомстві.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3823

Теги: #псевдореспубліки #розоблачення
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