Відділи держреєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі - Мін'юст

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі, повідомляють у Міністерстві юстиції.

"З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану! Звертаємо вашу увагу, що навіть за таких умов відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі, крім міст/районів, де такої можливості немає у зв'язку з веденням активних бойових дій", - йдеться у повідомленні пресслужби Мін'юсту.

Наголошується, що відділи працюють із урахуванням деяких особливостей.

Так, державна реєстрація провадиться будь-яким органом держреєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника: народження – незалежно від місця народження новонародженого або проживання його батьків; смерті – незалежно від місця смерті чи проживання померлого.

Державна реєстрація народження можлива виключно за умови пред'явлення паперового медичного свідоцтва про народження за формою №103/о.

Державна реєстрація шлюбу дозволяється у день подання заяви.

Внесення змін до актових записів цивільного стану здійснюється виключно за місцем зберігання першого примірника відповідного актового запису.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється виключно за місцем зберігання відповідного актового запису.

Витяги з державного реєстру актів громадянського стану громадян не надаються у зв'язку з тимчасовою відсутністю доступу до нього. Натомість, для підтвердження підстави запису відомостей про батька видається інформаційна довідка про державну реєстрацію народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

Державне мито за державну реєстрацію актів цивільного стану та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв, що видаються у зв'язку зі зміною та поновленням актових записів цивільного стану, не стягується. Платні послуги тимчасово не надаються.