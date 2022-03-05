Ситуація у Києві під контролем, ніч минула спокійно – КМДА

Ситуація у столиці під контролем, кияни отримують електроенергію, воду та газ, ніч минула спокійно, повідомляють у Київміськадміністрації.

"Ситуація у столиці під контролем, ніч минула спокійно. Жителі міста отримують електроенергію, воду та газ. Зв'язок стійкий на всій території Києва", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що вранці в суботу в умовах воєнного стану почав роботу громадський транспорт, розпочали роботу магазини та аптеки.

https://t.me/KyivCityOfficial/2369