Події

11:30 05.03.2022

Ситуація у Києві під контролем, ніч минула спокійно – КМДА

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Ситуація у столиці під контролем, кияни отримують електроенергію, воду та газ, ніч минула спокійно, повідомляють у Київміськадміністрації.

"Ситуація у столиці під контролем, ніч минула спокійно. Жителі міста отримують електроенергію, воду та газ. Зв'язок стійкий на всій території Києва", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що вранці в суботу в умовах воєнного стану почав роботу громадський транспорт, розпочали роботу магазини та аптеки.

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Теги: #київ #війна
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