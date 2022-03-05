Ситуація у Києві під контролем, ніч минула спокійно – КМДА
Ситуація у столиці під контролем, кияни отримують електроенергію, воду та газ, ніч минула спокійно, повідомляють у Київміськадміністрації.
"Ситуація у столиці під контролем, ніч минула спокійно. Жителі міста отримують електроенергію, воду та газ. Зв'язок стійкий на всій території Києва", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.
У повідомленні наголошується, що вранці в суботу в умовах воєнного стану почав роботу громадський транспорт, розпочали роботу магазини та аптеки.
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