Події

21:07 03.03.2022

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

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Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну та воюватимуть на боці України, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати безкарність у вигляді скасування смертної кари для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну та воюватимуть на боці України", - написав Фіала у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/P_Fiala/status/1499459342260744193?s=20&t=jUMfdq_2l8QjwxH4UEhiWw

Теги: #альтернатива #чехія #арестанти
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