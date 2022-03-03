Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України - прем'єр

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну та воюватимуть на боці України, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати безкарність у вигляді скасування смертної кари для людей, які хочуть поїхати воювати в Україну та воюватимуть на боці України", - написав Фіала у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/P_Fiala/status/1499459342260744193?s=20&t=jUMfdq_2l8QjwxH4UEhiWw