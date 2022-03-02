Абрамович оголосив щодо продажу "Челсі"

Російський підприємець Роман Абрамович оголосив що він має намір продати лондонський "Челсі", повідомляє пресслужба футбольного клубу.

"Я хотів би відповісти на спекуляції у ЗМІ за останні кілька днів щодо мого володіння ФК "Челсі". Як я вже говорив, я завжди приймав рішення, виходячи з інтересів клубу. Тому в поточній ситуації я вирішив продати клуб, оскільки вважаю, що це на користь клубу, уболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів", - йдеться у повідомленні.

Абрамович став власником "Челсі" у 2003 році.