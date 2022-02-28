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11:48 28.02.2022

Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

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Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляє про зняття арештів з техніки, озброєння, пального та їх передачу на потреби української армії.

У відеозверненні, розміщеному в понеділок на сторінці у Facebook, генпрокурор наголосила, що українська армія потребує матеріальної підтримки.

"Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень", - сказала Венедіктова.

За її словами, вже передано понад 10 тис. тонн пального, бронетехніку та зброю.

Також, як зазначила генпрокурор, органи прокуратури "продовжують робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора".

"Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", – підсумувала вона.

Теги: #прокуратура #зсу #арешти #венедиктова
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