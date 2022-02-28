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01:51 28.02.2022

Угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці – Генштаб ЗСУ

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Угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці – Генштаб ЗСУ

Українська армія розгорнула щільну та багаторівневу систему захисту Києва, проводиться боротьба з нечисленними російськими ДРГ, повідомили у Генштабі.

"Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Ведеться систематична боротьба з нечисленними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але у бронежилетах зразка РФ", – йдеться у зведенні, на сторінці Генштабу у Фейсбук, станом початку поточної доби понеділка.

Під час повітряно-наземної наступальної операції противник продовжив завдавати вогневої поразки по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами (силами), об'єктах системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам у районах оборони.

"На Поліссі у напрямку Київ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через Ірпінь у районі Демидів. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника", – сказано у зведенні.

Також наголошується, що у всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону певних рубежів. "Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відображення повітряних ударів супротивника", – повідомили у Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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