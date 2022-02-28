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00:27 28.02.2022

У "Дії" можна зробити переказ грошей до фонду "Повернися живим"

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Міністерство цифрової трансформації України запустило можливість переказати кошти до фонду "Повернися живим" через застосунок "Дія".

"Запустили нову послугу в "Дії" - тепер можна переказати кошти нашій армії просто в застосунку. Всі донати підуть до фонду "Повернися живим". Треба натиснути на Документи - Допомогти армії. Як завжди, все в кілька кліків", - написав у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що послуга доступна користувачам і IOS, і Android.

"Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги", - зазначив Федоров.

Джерело: https://t.me/dsszzi official/1210

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