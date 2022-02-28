ЄКА відмовилося від переговорів із Роскосмосом щодо санкцій і подальшої співпраці - джерело

Європейське космічне агентство повідомило "Роскосмосу" про відмову від запланованої на понеділок телеконференції з питання санкцій і подальшої співпраці, повідомило в неділю "Інтерфаксу" інформоване джерело.

"Європейське космічне агентство поінформувало "Роскосмос" про відмову від проведення в понеділок ініційованої раніше європейською стороною телеконференції між генеральними директорами двох відомств - Йозефом Ашбахером і Дмитром Рогозіним", - повідомив співрозмовник агентства.

Про плани проведення телеконференції напередодні повідомив Рогозін. Вона мала бути присвячена темі санкцій і подальшої співпраці.

Раніше про запровадження санкцій стосовно російської космічної галузі повідомляли в США і Євросоюзі. У відповідь на європейські санкції Рогозін оголосив про припинення запусків ракет "Союз" із космодрому Куру у Французькій Гвіані та відкликання звідти російських фахівців.