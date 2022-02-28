Противник завдав ракетного удару по Миколаївському міжнародному аеропорту – голова ОДА

Ракетного удару завдали російські війська по Миколаївському міжнародному аеропорту в неділю ввечері, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім кореспондентам "Суспільного".

"Попередньо війська РФ били по аеропорту тричі. Снаряди влучили в злітну смугу та перон. Станом на 22:50 інформації про те, які ракети завдавали ударів і звідки, немає", - зазначено в повідомленні на сайті медіа.

Джерело: https://suspilne.media/211970-rosijski-vijska-obstrilali-aeroport-u-mikolaevi/