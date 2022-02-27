Apple Store включив застосунок "Дія" до топ найкращих застосунків тижня, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тим часом "Дія" потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store. Як тільки ми переможемо, на Україну чекає новий етап розвитку цифрової держави, запустимо в цьому році сотні крутих послуг", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Також Федоров анонсував запуск "дуже актуальної послуги" в "Дія" найближчої доби.

Джерело: https://t.me/zedigital/1151