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23:36 27.02.2022

"Дія" потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store

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"Дія" потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store

Apple Store включив застосунок "Дія" до топ найкращих застосунків тижня, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тим часом "Дія" потрапила в найкращі застосунки тижня на Apple Store. Як тільки ми переможемо, на Україну чекає новий етап розвитку цифрової держави, запустимо в цьому році сотні крутих послуг", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Також Федоров анонсував запуск "дуже актуальної послуги" в "Дія" найближчої доби.

Джерело: https://t.me/zedigital/1151

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