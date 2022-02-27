Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації ООН закликав розглянути питання зупинення членства Росії

Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) Зураб Пололікашвілі закликав розглянути питання зупинення членства Росії.

"Російська воєнна агресія і порушення суверенітету та територіальної цілісності України призводить до людських страждань і загрожує всьому світові. Такі дії суперечать фундаментальним цілям UNWTO", - повідомив Пололікашвілі у твіттері в неділю.

Джерело: https://twitter.com/pololikashvili/status/1497889901886459912