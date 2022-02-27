Захід має намір позбавити ЦБ РФ можливості використовувати валютні резерви для підтримки рубля - адміністрація США

США та їхні союзники планують ввести проти ЦБ РФ такі заходи, які не дозволять йому використовувати резерви, що є в його розпорядженні, для підтримки рубля, щоб компенсувати санкції, заявив високопоставлений представник американської адміністрації журналістам.

Він зазначив на брифінгу, що під рестрикції потраплять усі $630 млрд валютних резервів Росії, оскільки вони "можуть бути використані для продажу та купівлі рубля, а це може компенсувати певну частину введених нами санкцій".

Представник адміністрації зазначив, що у вихідні буде продовжено роботу над додатковими обмеженнями щодо російського Центробанку.

За словами чиновника, санкції "завдають удару по десяти найважливішим фінансовим організаціям Росії, які контролюють близько 80% російських активів".

Він пояснив, що позбавлення доступу до системи SWIFT російських банків, що підпали під санкції, здійснюється за тією моделі, яка раніше застосовувалася щодо Ірану.

Зі свого боку, японський міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив телеканалу NHK, що у питаннях відключення російських банків від системи SWIFT Японія координуватиме свої дії із західними партнерами, проте "з урахуванням можливого впливу на ринки". .