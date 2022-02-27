Російські окупанти обстріляли житловий масив у Сумах, є загиблий

Російський агресор обстріляв житловий масив «Веретенівка» у Сумах, під уламками одного з будинків було виявлено загиблого та поранену жінку, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

«Внаслідок обстрілу житлового масиву Веретенівка у м. Суми один будинок на 4 господарі типу «таунхаус» зруйновано з подальшим горінням (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 4/3). Інший будинок зруйновано без подальшого горіння (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 3/1). Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка без голови та поранену жінку, яку госпіталізувала швидка медична допомога», - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/553