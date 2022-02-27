Події

00:43 27.02.2022

ЄС має намір заморозити активи ЦБ РФ, відключити деякі банки від SWIFT - фон дер Ляєн

1 хв читати

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що запропонує лідерам ЄС заморозити активи ЦБ РФ.

"Ми маємо намір паралізувати активи російського ЦБ, це заморозить його транзакції", - сказала вона.

Крім того, фон дер Ляєн зазначила, що йдеться також про те, щоб "відключити низку російських банків від системи SWIFT". За її словами, це "зупинить їхню роботу по всьому світу і фактично заблокує російський експорт та імпорт".

Нарешті, фон дер Ляєн повідомила, що ЄС "заборонить російським олігархам використовувати свої фінанси на наших ринках".

Вона зазначила, що обмежувальні заходи ЄС скоординує зі США та Канадою. Ці кроки, як наголосила фон дер Ляєн, спрямовані на те, щоб впливати на російський оборонний сектор.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза

Під Києвом розгромлено підрозділ Росгвардії Чечні, убито командира полку Тушаєв – Міноборони

Окупантів зупинено на поліському напрямку на лінії Бородянка-Буча-Вишгород

Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Ахметов спрямував на допомогу Києву 150 млн грн

ОСТАННЄ

По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза

Відкриті магазини "АТБ" з підвалами будуть доступні для всіх під час повітряної тривоги, окрім комендантської години.

ЄС і США вирішили виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ - уряд ФРН

Під Києвом розгромлено підрозділ Росгвардії Чечні, убито командира полку Тушаєв – Міноборони

Держспецзв'язок спростував заяви про коригування ворожих ударів через геолокацію українців у смартфонах

Джонсон вітає зростаючу готовність відключити Росію від SWIFT

Мер Львова закликає мешканців міста приєднуватися до патрулювання міста

Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

Шольц скликає екстрене засідання бундестагу

Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА