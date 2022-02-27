ЄС має намір заморозити активи ЦБ РФ, відключити деякі банки від SWIFT - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що запропонує лідерам ЄС заморозити активи ЦБ РФ.

"Ми маємо намір паралізувати активи російського ЦБ, це заморозить його транзакції", - сказала вона.

Крім того, фон дер Ляєн зазначила, що йдеться також про те, щоб "відключити низку російських банків від системи SWIFT". За її словами, це "зупинить їхню роботу по всьому світу і фактично заблокує російський експорт та імпорт".

Нарешті, фон дер Ляєн повідомила, що ЄС "заборонить російським олігархам використовувати свої фінанси на наших ринках".

Вона зазначила, що обмежувальні заходи ЄС скоординує зі США та Канадою. Ці кроки, як наголосила фон дер Ляєн, спрямовані на те, щоб впливати на російський оборонний сектор.