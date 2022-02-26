Держспецзв'язок спростував заяви про коригування ворожих ударів через геолокацію українців у смартфонах

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що інформація про відстеження українців за геолокацією їхніх гаджетів не відповідає дійсності.

"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогові проводити наведення на цілі", - повідомила служба.

Проте Держспецслужба закликала не поширювати в публічний доступ фото та відео з тегами геолокації.

"Смартфони на Android чи iOS не надсилають локацію. Якщо ви хочете "зникнути" - вам треба вмикати авіарежим. Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові. Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки. У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі", - пояснили у повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1064