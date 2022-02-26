Події

23:50 26.02.2022

Джонсон вітає зростаючу готовність відключити Росію від SWIFT

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вітає зростаючу готовність у світі відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT, а також відзначив героїзм українського президента та народу.

“Цього вечора я розмовляв із президентом Зеленським. Героїзм президента та його народу у захисті своєї країни захоплюють. Нам ясно – Росія має бути ізольована дипломатично та фінансово. Я вітаю зростаючу готовність виключити Росію зі SWIFT», - написав Джонсон у Твіттері в суботу ввечері.

Джерело: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1497671476295745538

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